Rissa sugli spalti di partita under 15, due donne ferite a Piombino

Non solo Firenze, anche Piombino è stata teatro di una brutta rissa tra genitori durante una partita di calcio. Stavano giocando i Giovanissimi provinciali (under 15) del Salivoli e dell'Academy Livorno al campo Marianelli di Calamoresca. A un certo punto è scoppiato un gran parapiglia e due donne sono finite al pronto soccorso.

Sembra che tutto sia partita da offese all'arbitro da parte di una coppia livornese, a sua volta insultata da una parte del pubblico di casa. Le provocazioni sarebbero andate avanti fino al triplice fischio, quando si sarebbe scatenata una rissa. Due donne, madri di giocatori in campo, sono finite al pronto soccorso. Ancora non hanno sporto denuncia.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, la municipale piombinese e i carabinieri. Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari ha denunciato tutto su Facebook: "Quanto accaduto è deprecabile . Non conosciamo ancora come si siano svolti i fatti ma non è certo con le mani e la violenza che si sostiene lo sport. Lo sport dovrebbe essere una scuola che insegna il valore dell'eccellenza, non certo la palestra dove praticare l'ignoranza e la pochezza di spirito".