Festa abusiva alle Cascine: multa da 5mila euro per vendita di cibo e bevande

Un servizio mirato nel Parco delle Cascine dove la domenica si danno appuntamento i cittadini peruviani. Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia Municipale di Firenze sono intervenuti nel Pratone del Quercione: all’arrivo delle sette pattuglie erano presenti circa 300 persone distribuite in vari gruppi. Gli agenti hanno multato una persona per vendita abusiva di cibo e bevande (sanzione da 5.000 euro come previsto dalla legge regionale sul commercio) con sequestro dell’attrezzatura (una borsa termica e un tavolo da picnic) e di 36 bottiglie di birra. Sequestrata anche una cassa amplificato con multa per il proprietario (100 euro) sulla base del Regolamento di Polizia Urbana che vieta di fare merende e feste al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati. Le pattuglie hanno effettuato anche controlli su un altri piccoli gruppi di cittadini peruviani presenti sul Prato della Tinaia non rilevando violazioni. Il servizio è terminato dopo le 22.30.