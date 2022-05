Fitwalking, la camminata che fa bene ai diabetici: appuntamento a Empoli

Lions Club Empoli Ferruccio Busoni in collaborazione con la Misericordia di Empoli, Avis Empoli e Associazione Diabetici Empolese Valdelsa

organizzano una giornata dedicata al fit walking in programma domenica 15 maggio dalle 9 alle 13 con ritrovo alla sede Avis di Empoli di via Guido Rossa.

Ecco le attività che sarà possibile compiere:

- Misurazione gratuita della glicemia (a digiuno o almeno dopo due ore dall’ultimo pasto), della pressione arteriosa e dell'indice di massa corporea

- Effettuazione Findrisc test

- Breve conferenza sulla terapia dietetica

- Breve conferenza sulle novità terapeutiche farmacologiche per il diabete

- Esercitazione di Fitwalking

Nella mattinata saranno raccolti occhiali usati, buste affrancate e medicinali aperti ma non scaduti. Sarà anche possibile attivare gratuitamente SPID (identità digitale) e Tessera Sanitaria.

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 maggio a questi numeri:

Sergio 340/2523966 Beatrice 338/4528116