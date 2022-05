Montevarchi piange l'ex calciatore Gregorio Pagliucoli, scomparso a 44 anni

Un grave lutto ha colpito il calcio toscano. A soli 44 anni è morto Gregorio Pagliucoli, allenatore delle giovanili del Montevarchi ed ex calciatore. Ha giocato anche sotto Maurizio Sarri ai tempi del Sansovino in C2, oltre a aver militato come difensore nel Figline. Lavorava anche come istruttore in palestra.

Il lutto è avvenuto per un malore improvviso. Pagliucoli si è spento nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio. Lascia la moglie e due figli, i funerali saranno alle 11 di mercoledì 11 maggio alla chiesa della Collegiata a Montevarchi.

"Mi associo al dolore della famiglia e dell'Aquila 1902 Montevarchi per la perdita di Gregorio Pagliucoli, ex calciatore molto stimato e allenatore professionista di tanti ragazzi del settore giovanile. Un dramma per tutto lo sport valdarnese", ha scritto la sindaca di Montevarchi Silvia Chiassai unendosi al lutto. Anche il Montevarchi lo ha ricordato con un post su Facebook: "Ciao Gregorio, il tuo ricordo rimarrà sempre presente, sappiamo che continuerai a seguirci ed a guidarci".