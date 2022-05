La deputata Erica Mazzetti (FI) a Certaldo: sopralluogo al ponte sull’Elsa

Torna oggi a Certaldo la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti che, in qualità di componente dell’VIII Commissione (Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici), effettuerà anche un sopralluogo al ponte sull’Elsa, per vagliare soluzioni concrete alla viabilità di un territorio essenziale perché connette le province di Firenze e Siena. In programma un momento di confronto con cittadini e imprenditori locali a Certaldo verso le ore 18:45.

“Ascolto e condivisione sono propedeutici a elaborare proposte realmente fattive e utili per la collettività: questo è essere costruttori del futuro”, sottolinea Mazzetti, più volte in visita nell’Empolese-Valdelsa, sia per il problema keu sia per il problema trasporti e viabilità.

Fonte: Ufficio Stampa