Per voi giovani: Montelupo investe 120mila euro con progetti, premi e campus

Si fa presto a dire largo ai giovani, nella maggior parte delle volte le iniziative verso gli adolescenti vengono fatte con un impegno minimo di soldi e idee, puntando a coinvolgere quanti più ragazzi possibili per non escluderli del tutto dalle politiche di un territorio. Il percorso del Comune di Montelupo Fiorentino è diametralmente opposto e lo testimonia Youngs4Future, progetto da 120mila euro investito per metà dall'amministrazione comunale e per l'altra metà da Anci e Ministero per le politiche giovanili. Dai 14 ai 35 anni sono state stabilite molte azioni che vanno a intervenire sulla cultura, sulla propositività, sulla voglia di fare dei ragazzi, dando una mano affinché anche il territorio parli con loro e non li escluda a priori, specialmente dopo due anni di pandemia. A presentare i progetti oggi il vice sindaco Simone Londi, Fabrizio Fioretti e Marta Tempesti di Co&So Empoli, Cristina Trinci degli uffici del Comune.

Vediamo i 4 progetti avviati che avranno una fase clou nei prossimi giorni.

Ri-Genera, concorso per migliorare la città

Si chiama 'call for ideas' ma è in generale un concorso per raccogliere le migliori idee che potranno ottenere un premio da 2.100 euro e la possibilità in futuro di vedere realizzato il sogno dei giovani. Il gruppo deve essere di almeno 3 persone di cui all'interno almeno uno residente a Montelupo Fiorentino. La scadenza è fissata al 21 maggio

Già presentato alcuni giorni fa, la chiamata si allarga verso Montelupo, i comuni limitrofi e l'Empolese Valdelsa, che possono anche non aver frequentato il centro. L'obiettivo è quello di gestire, con un compenso forfettario di 1.500 euro lordi, i canali Instagram e TikTok del MMAB, così da poter parlare ai giovani con il linguaggio dei giovani. Un modo per riportare ai numeri pre-pandemia le presenze al centro culturale e alle attività extra orario di apertura.

Il pane e le rose, concorso letterario nazionale

Si rivolge a tutta Italia il concorso letterario Il pane e le rose, ruotando sul tema del lavoro per questa edizione. Possono partecipare nella prima sezione ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, dai 18 ai 35 per la seconda sezione.

Montelupo andata e ritorno, il campo estivo di formazione

Per i ragazzi e le ragazze dai 15 ai 19 anni il campus estivo punta a esprimere se stessi al meglio con tante attività sportive e naturalistiche. Dal 12 al 15 luglio si terrà l'escursione in Garfagnana, ma prima ci saranno degli incontri preparatori. La selezione dei ragazzi privilegerà le famiglie con ISEE inferiore ai 16mila euro e i giovani che hanno già frequentato il centro giovani.

Un altro luogo già attivato con il progetto è lo sportello Percorsi, dove personale specializzato si dedica al MMAB il mercoledì pomeriggio a orientare a livello scolastico e lavorativo i giovani di zona. A luglio invece è atteso il ritorno del Fool Park per ritornare a godersi il Parco dell'Ambrogiana d'estate.

Questi i partner dell'evento: Pro Loco Montelupo, Toscana Concerti, Cinema Mignon, associazione OnStage, Simurg Ricerche, Pluriversum