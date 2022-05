Oltre 23 chili di hashish nell'auto: arrestato 65enne di Castelfiorentino

I finanzieri della Sezione AT.P.I. (Antiterrorismo e Pronto Impiego) del Gruppo della Guardia di Finanza di Pisa, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio e di repressione dei traffici illeciti, hanno eseguito pattugliamenti delle vie di comunicazione che collegano il capoluogo pisano con le principali province limitrofe.

Nel corso del servizio, i militari hanno individuato una autovettura Mercedes “Classe A” sottoponendola a controllo mentre si stava dirigendo da San Miniato verso la provincia di Siena. A bordo vi era solo il conducente, un uomo italiano di 65 anni, residente nel Comune di Castelfiorentino che ha mostrato, sin da subito, un atteggiamento nervoso. A seguito della perquisizione, i finanzieri, nel vano bagagli dell’autovettura,hanno rinvenuto un borsone da calcio, contenente, anziché vestiario sportivo, 16 panetti di hashish, per un totale di oltre 23 kg di sostanza stupefacente.

L'uomo, quindi, è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori approfondimenti del caso.