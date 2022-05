Non si fermano le scosse sismiche in provincia di Firenze, iniziate verso le 4 della scorsa notte nella stessa area a sud del capoluogo toscano, tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa. Nel corso della giornata si sono susseguite oltre 50 scosse, tutte di lieve entità: la più forte ha registrato 2.4 di magnitudo ed è avvenuta alle 13.34. Si tratta della stessa zona in cui il 3 maggio si sono registrati due terremoti di magnitudo 3.7 e 3.5.