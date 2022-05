“Peccioli si allarga”, il collegamento dalla passerella di via Cavour alla via Provinciale

Si intitola “Peccioli si allarga” l'assemblea pubblica convocata per martedì 10 maggio alle 21.15 all'ex Cinema Passerotti. L'amministrazione comunale presenterà il progetto esecutivo dalla passerella di via Cavour alla via Provinciale. Con questo ulteriore intervento il centro storico di Peccioli verrà collegato alla strada Provinciale La Fila e, quindi, a tutte le strutture lì presenti. Gli impianti sportivi, la piscina, gli uffici centralizzati, la pista ciclabile e prossimamente anche la nuova scuola.

All'assemblea, presieduta dal sindaco Renzo Macelloni, interverranno i professionisti che hanno ideato il progetto. L'ingresso sarà consentito nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio stampa