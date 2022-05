“Per filo e per segno”, mostra alla Fornace Pasquinucci a Capraia

Sabato alle ore 17 verrà inaugurata alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina la mostra intitolata “Per filo e per segno”.

I protagonisti sono tre importanti illustratori, Candia Castellani, Cristina Conticelli, Paolo Domeniconi e un fotografo di eccezionale livello, Gianni Otr.

“I tre illustratori ci portano in un mondo fantastico, colorato, un mondo visto con gli occhi di un bambino e il fotografo ci fa vedere il mondo oltre la realtà contingente, commenta Lorella Consorti Presidente del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci. Il tutto ci suggerisce inevitabilmente una riflessione ed un confronto con l’attualità fatta di persistenti conflitti oggi drammaticamente più tangibili per la vicina guerra in atto. L'illustrazione e la fotografia, sono grandi mezzi di comunicazione artistica e sociale che non potevano mancare nel nostro calendario, e lo abbiamo fatto con artisti di primo livello”.

Candia Castellani è direttrice della Scuola di illustrazione di Scandicci, ha avuto collaborazioni con Staino e qui espone recenti tavole pubblicate su libri, magazine e manifesti.

Cristina Conticelli, oltre ad essere una apprezzata illustratrice è anche una importante scenografa e qui propone “La novellaia” insieme di racconti e fiabe, con paesaggio sonoro di Pier Carlo Giachetti.

Paolo Domeniconi, illustratore freelance, è docente alla Scuola Internazionale di illustrazione di Sarmede. Ha illustrato molti libri per bambini intervenendo in pubblicazioni per importanti editori italiani ed esteri. Alla Fornace espone infatti tavole di libri per ragazzi.

Gianni Otr, in passato fotografo pubblicitario della Phothografic Communication, ha realizzato l'immagine istituzionale per grandi aziende nazionali ed internazionali, da tempo si dedica esclusivamente all’arte partecipando a mostre nazionali ed estere. Qui propone la raccolta “Mondo fuori" un percorso di immagini ottenute da scatti fotografici raccolti e catalogati nel tempo. Un linguaggio surreale e figurativo, in un contesto fantastico che sfugge la realtà.

La mostra, con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite, potrà essere visitata fino al 29 maggio

con aperture dal giovedì alla domenica, dalle ore 17 alle ore 19. L’accesso è consentito con mascherina FFP2.

Ad arricchire il programma della mostra per sabato 21 maggio alle ore 21 è prevista una lezione concerto dal titolo “La nascita e lo sviluppo del Flamenco” a cura del valente musicista Giacomo Leoncini; sarà oltretutto un’altra occasione per visitare la mostra.

Il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci ed il Comune di Capraia e Limite si augurano il consueto afflusso di visitatori nel giorno di inaugurazione e negli altri giorni di apertura.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa