Scontro tra auto e moto a Castiglione della Pescaia: due feriti

I mezzi del 118 sono intervenuti alle 18,45 per un incidente a Buriano Strada comunale Buriano-macchia scandona nel Comune di Castiglione della Pescaia. Scontro tra un'auto e una moto. E' intervenuta l'ambulanza infermieristica di Castiglione della Pescaia ed elisoccorso Pegaso 2 che ha trasportato un uomo di 45 anni, il conducente della moto, al Misericordia di Grosseto in codice 2. Una donna di 47 anni è stata trasportata in codice 1 con ambulanza sempre all'ospedale Misericordia. Sono stati attivati i Carabinieri per i rilievi.