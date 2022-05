Suolo pubblico gratuito a Vinci, la richiesta del centrodestra

"Abbiamo chiesto con forza all'amministrazione comunale di impegnarsi affinché il canone di occupazione suolo pubblico, portato in votazione assieme a quello di Mercatale per quest'anno a Vinci, sia totalmente gratuito". Così chiedono i consiglieri comunali di centrodestra di Vinci Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Mariagrazia Bindi.

"Due anni di pandemia e gli effetti nefasti della guerra sul turismo, sul rincaro energetico ed anche sui beni alimentari necessari stanno mettendo a dura prova tutto il tessuto sociale e specialmente i commercianti e gli operatori del settore turistico. Dobbiamo portare avanti questa ulteriore misura, proprio perché nessuna imposta è leggera quando arrivare alla fine del mese diventa un miraggio per molti. Ci sono stati i segnali positivi da parte del sindaco e dell'assessore competente ad accogliere la nostra richiesta.

Auspichiamo che il nostro appello non cada nel vuoto, e si tutelino coloro i quali cercano di portare prosperità e di difendere un reddito spesso necessario al sostentamento familiare. La realtà è che i nostri commercianti, artigiani e piccoli imprenditori sono diventati, per colpa degli errori della politica, i nuovi poveri in questo paese".

Fonte: Centrodestra per il cambiamento