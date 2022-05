Tir ribaltato su un fianco alla rotatoria della Fi-Pi-Li

Un tir si è ribaltato sul fianco alla rotatoria di ingresso della Fi-Pi-Li, tra Ponte a Egola e San Donato. Il fatto è avvenuto questa mattina e ha già causato disagi al traffico dopo un altro incidente avvenuto a Montopoli poco prima delle 9. Il tir venendo da San Donato avrebbe imboccato la rotatoria, costruita su una pendenza in discesa, e al momento di svoltare per entrare nella Sgc in direzione Firenze si è ribaltato. Soccorsi sul posto, chiamati a intervenire anche i vigili del fuoco.