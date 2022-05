Tre calciatrici afghane applaudite a Fucecchio dopo le minacce nel loro paese

Susan, Maryam e Fatima sono tre ragazze afghane che fino allo scorso anno giocavano a pallone nel Bastan Fc, la squadra di calcio femminile di Herat. Lo scorso agosto, con il ritorno al potere dei talebani e le minacce subite, le 3 giocatrici e il loro allenatore hanno chiesto aiuto a un giornalista Internazionale, Stefano Liberti, che qualche anno prima aveva realizzato un reportage sulla loro storia.

L'SOS delle ragazze è stato così raccolto da COSPE che, anni prima aveva seguito la storia della squadra femminile, già oggetto di minacce talebane e delle forze conservatrici afgane, e che ha attivato i canali diplomatici per loro e per altre attivisti/e con cui l'ONG lavorava dal 2008 nel paese.

Grazie al supporto delle forze militari italiane di stanza a Kabul, sono stati organizzati gli ultimi voli militari per evacuare le persone a rischio e su uno di questi sono riuscite a salire Maryam, Susan e Fatima, in compagnia del loro allenatore, insieme agli altri attivisti di COSPE.

Tutti sono stati accolti a Firenze dal Comune di Firenze e dalla Caritas. Le tre ragazze hanno anche ricominciato a giocare a calcio a livello agonistico, venendo tesserate nella squadra femminile del Centro Storico Lebowski (la squadra di Firenze famosa per essere gestita attraverso una cooperativa dai suoi stessi tifosi).

Oggi, lunedì 9 maggio, le tre ragazze e il loro allenatore sono state ospiti in Municipio per ricevere il saluto e il benvenuto a Fucecchio da parte del consiglio comunale. Dopodiché Susan, Maryam e Fatima si sono recate al Centro di aggregazione "La Calamita" per incontrare le alunne e gli alunni delle classi terza e quarta del liceo linguistico "A. Checchi", per raccontare agli studenti fucecchiesi la loro infanzia e adolescenza in Afghanistan e la loro passione "sovversiva" per il calcio.

Infine, studenti e giocatrici hanno proseguito la giornata ai campi Aca per un momento conviviale offerto dalla sezione soci Coop e dalla Fucecchio Servizi Srl e per una partitella a calcio con alcune studentesse e i loro prof.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa