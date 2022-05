Valerio Lundini & i Vazzanikki in scena a Prato

“Il primo tour dopo il drammatico scioglimento” è lo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno questa estate in giro per l’Italia. Oggi vengono annunciati i primi 9 appuntamenti che toccheranno i principali festival e rassegne estive. I biglietti saranno in vendita dalle ore 12.00 di mercoledì 11 maggio online su Ticketone.it.

A Prato l'esilarante show di Lundini si terrà sul palco del Settembre Prato è Spettacolo, martedì 30 agosto in Piazza Duomo (data unica in Toscana). La data di Lundini si aggiunge a quella di di Gemitaiz, che il 27 agosto apre l'edizione 2022 del Festival pratese, dei Wolfmother/Hardcoresuperstar del 29 agosto, dei Bastille il 31 agosto, e a quella di James Morrison+ Natalie Imbruglia del 1 settembre .

La formazione capitanata da Valerio Lundini proporrà uno show di rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico che renderanno ogni data unica e diversa dalle altre.

Dopo lo strepitoso successo ottenuto con lo spettacolo “Il Mansplaining spiegato a mia figlia” e dopo la scoppiettante partecipazione al Primo Maggio a Roma, esaltata ed elogiata sia dalla stampa che dal pubblico, il comico romano porterà dal vivo il suo progetto musicale con i Vazzanikki (presenza fissa ed ormai iconica a “Una pezza di Lundini”) che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni, nel quale emergerà uno spirito caustico, ironico e nonsense.

Fonte: Ufficio Stampa