Vie in Rosa, quinta edizione: oltre 800 partecipanti

Grande successo per la prima giornata de “Le Vie in Rosa 2022”. Ieri 8 maggio Festa della Mamma ha segnato la partenza della famosa passeggiata che si è svolta in alcuni Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e Valdarno: Empoli, Capraia e Limite, Certaldo, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Castelfranco di Sotto, S.Croce sull’Arno. Le vie del centro di città e i parchi si sono “colorati di rosa” lungo i percorsi creati per questo tipo di iniziativa che è arrivata alla quinta edizione dopo essere stata interrotta nel 2019, a causa della pandemia da COVID-19.

Moltissime persone hanno aderito all’evento indossando la t-shirt di Astro per promuovere la raccolta fondi destinata all’acquisto di un nuovo ecografo per il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Solo al Parco di Serravalle ad Empoli si sono ritrovate oltre 350 persone raggiungendo insieme agli altri Comuni oltre gli 800 partecipanti.

Tanta la soddisfazione nelle persone che dopo tanti mesi si sono ritrovate per festeggiare questo ritorno alla normalità.

Il presidente di Astro Paolo Scardigli ha commentato così il successo: “Speravamo in una bella affluenza ma questa è andata oltre le aspettative. Tanta soddisfazione dopo mesi di grande impegno che ha visto coinvolte tante persone del territorio affinché questa giornata e anche le prossime rendessero un grande successo. Il mio personale ringraziamento va a tutti i Comuni che si sono impegnati e hanno coinvolto associazioni del territorio e di volontariato, affinché questo progetto potesse prendere forma. Inoltre voglio ringraziare anche tutti i negozi che si sono prodigati per vendere le t-shirt rosa per la raccolta fondi prima degli eventi oltre agli sponsor che ci hanno sostenuto. E’ stata una vera unione di forze che ha dato e darà ancora per le altre date programmate 15 e 22 maggio, ancora tanti risultati. Mi sento di dire che il nostro progetto sta prendendo forma e sicuramente nei prossimi mesi riusciremo a tagliare il nastro per una nuova donazione.”

Si ricorda che domenica prossima vedrà impegnati i Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi che si troveranno presso il Lago i Salici per un bel giro immerso nel verde, oltre Gambassi Terme e Montopoli in Val d’Arno che hanno in programma una bella passeggiata tra le loro colline. Infine il mese di maggio si chiuderà il 22 a Cerreto Guidi e Vinci che si incontreranno nelle campagne e San Miniato che ha condiviso questa passeggiata rosa con una corsa podistica importante per il suo territorio.

Fonte: Astro