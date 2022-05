A Pisa arriva l'evento cult per gli appassionati del mondo Star Wars

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo Star Wars. A Pisa arriva “Star Event”, la nuovissima iniziativa dedicata alla leggendaria saga ideata da George Lucas che regalerà un fine settimana di divertimento ed emozioni tra esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costuming, Lego Star Wars, Scuola Padwan ed i Laboratori spaziali.

Un'iniziativa davvero spaziale, dedicati a grandi e piccoli, che prenderà vita sabato 14 e domenica 15 maggio in Piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Ponte di Mezzo, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con la collaborazione di Collego ed EmPisa, con la compartecipazione di Camera di Commercio di Pisa – Terre di Pisa, il contributo del Comune di Pisa e grazie agli sponsor Sindacato Italiano Balneari (Sib), Bagno Maddalena, Bertolini Assicurazioni, Tirrenica Mobilità, Lavanderia Atefi e Royal Victoria Hotel.

“Come associazione ci siamo immediatamente messi a disposizione per organizzare questo evento” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Non è cosa da poco vedere due iniziative di questo spessore nello stesso weekend. Grazie al Comune e all'assessore Pesciatini: tutti abbiamo la necessità di far conoscere queste iniziative, che hanno l'obiettivo di essere sempre più attrattive per chi sceglie di visitare la città e per sviluppare il turismo. Ringraziamo i partner che ci hanno sostenuto e dato una mano per l'organizzazione, solo lavorando in sinergia possiamo collaborare per migliorare la promozione degli eventi e alzare l'asticella della qualità, iniziative sempre più innovative come Star Event e Mura di Pisa permettono di avvicinarci a questo obiettivo”.

“Non si può più dire che a Pisa non si sappia cosa fare in ogni giorno dell’anno” dice l’assessore al turismo e commercio Paolo Pesciatini. “Per questo devo ringraziare tutti coloro che lavorano per il rilancio della città dopo la crisi pandemica. Pisa infatti, offre una variegata soluzione di iniziative ed eventi per soddisfare tutti gli interessi di cittadini e di ospiti. Quella che presentiamo ne è un esempio, con una spettacolarità unica perché si inserisce a pieno nella storia, nel genius loci, di questa città, con un salto nel passato grazie al percorso interattivo di “Cosplay” sulle Mura, e nello spazio e nella tecnologia grazie a “Star Event” in Logge di Banchi. Con questo connubio di eventi del prossimo fine settimana, si può quindi ripercorrere tutto quello che Pisa rappresenta in termini di passato e anche di futuro. Questo grazie al coinvolgimento delle attività e imprese cittadine che sanno realizzare iniziative per far scoprire a pisani e turisti, grazie al gioco, la città sotto un’altra prospettiva. Un percorso di promozione che rientra a pieno nello slogan che come Amministrazione abbiamo lanciato che Pisa “è e offre molto di più” e lo fa tutti i giorni dell’anno, con iniziative turistiche, commerciali e di attrazioni spettacolari come questa . Grazie e buon divertimento a tutti”.

“Un'iniziativa che porterà sorrisi e felicità in città” il commento di Riccardo Di Nasso, co-organizzatore dell'evento e titolare dell'azienda Collego. “Delle quattro edizioni organizzate in precedenza questa sarà la più interessante e fantasiosa, dopo la pandemia il nostro gruppo, nato a Pisa, ma operativo in tutta Italia, ha continuato a lavorare tirando fuori il massimo impegno. Ci saranno oltre 100 cosplayer in costume e ricostruzioni scenogfrafiche del film in scala reale, alcune inedite e realizzate appositamente per lo Star Event di Pisa”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell'evento il presidente Centro Storico Confcommercio Pisa, Massimo Rutinelli, il presidente Sib Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani, il consigliere Davide Sbrana della Croce Rossa di Pisa che organizzerà una speciale animazione in occasione dell'evento.

Dalle 10 di sabato il centro di Pisa ospiterà una miriade iniziative “stellari”, tra combattimenti coreografici, l'esposizione di diorami e modelli Lego Star Wars, ricostruzioni di scenografie e oggetti di scena e una scuola Padawan per trasformare i più piccoli in veri e propri cavalieri Jedi. Imperdibili la Parata in costume che sabato e domenica alle 17.30 partirà da Piazza Vittorio Emanuele II e attraverserà Corso Italia e il Ponte di Mezzo arrivando fino a Borgo Largo, e la Battaglia sul Ponte di Mezzo, in scena sabato sera alle 21.30, dove chiunque in possesso delle iconiche spade laser lightsaber potrà partecipare ad uno scontro coreografico perfezionato con musiche e sottofondi d'effetto.

Lego Star Wars - Una nuova esposizione Lego Star Wars dedicata interamente alla saga di The Mandalorian con ricostrizioni in scala reale e diorami della serie The Book of Boba Fett. Inoltre ci sarà una esposizione di tutte le navi stellari sia della fazione Ribelle che di quella Imperiale. A disposizione i Laboratori a tema Star Wars e la gara di velocità. con iscrizioni aperte già dalla mattina.

Lightsaber Flash Mob - Sullo scenario dei lungarni di Pisa chiunque potrà accendere la sua spada laser per dar vita sul Ponte di Mezzo a uno scontro leggendario. Tutti i possessori di una qualsiasi spada laser possono partecipare insieme ai figuranti in costume. Un momento epico per essere immortalati in uno scenario esclusivo.

Costuming - Darth Vader, gli Stormtrooper, Darth Maul, Darth Revan, Kylo Ren, Obi Wan Kenobi, la Principessa Padme, Boba Fett, Mando, Luke Skywalker e Leila , sono solo alcuni dei personaggi che popolano l'universo Star Wars. Durante lo Star Event sarà possibile incontrarli per le strade di Pisa e scattare foto con loro, assistere a performance live e duelli coreografici sulle note che hanno reso leggendari gli scontri più avvincenti dell'intera saga.

Laboratori Stellari – I più piccoli potranno trasformarsi in un personaggio di Star Wars creando una maschera e una spada lasere, oltre a scattare stupende foto insieme ai loro personaggi preferiti. Laboratorio gratuito adatto ai bambini dai 5 a 12 anni, con iscrizioni aperte già dalla mattina.

Di seguito il programma completo:

Sabato 14 Maggio

ore 10:00 Apertura della manifestazione

ore 11:00 Laboratorio Lego Star Wars

ore 12:00 Scuola Padawan per piccoli jedi

ore 12.45 Esibizione spade laser

ore 14:30 Gara di velocità Lego Star Wars

ore 14:30 Diretta Live Cronache di Rex

ore 15:30 Laboratori costruzione Maschera e Spada laser

ore 16:30 Scuola padawan per piccoli jedi

ore 17:30 Parata in costume in Corso Italia

ore 18:45 Esibizione spade laser

ore 21.30 Coreografie con spade laser sul Ponte di Mezzo

ore 22:00 Fashmob jedi vs sith sul Ponte di Mezzo

(aperto al pubblico per tutti i possessori di qualsiasi spada Laser)

ore 23:00 Rientro sotto le Logge

ore 24:00 Chiusura manifestazione

Domenica 15 Maggio

ore 10:00 Apertura della manifestazione

ore 11:00 Lego Star Wars

ore 12:00 Scuola padawan per piccoli jedi

ore 12.45 Esibizione spade laser

ore 14:30 Gara di velocità Lego Star Wars

ore 15:30 Laboratori costruzione Maschera e Spada laser

ore 16:30 Scuola padawan per piccoli jedi

ore 17:00 Esibizione spade laser

ore 17:30 Parata in costume in Corso Italia

ore 18:30 Premiazioni

ore 19:00 Chiusura manifestazione

Tutti i laboratori sono gratuiti e potranno essere prenotati direttamente sul posto.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa