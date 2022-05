A Pontedera torna l'appuntamento con la Mangialonga

Dopo due anni di assenza, a causa della pandemia, torna di nuovo l'appuntamento con la Mangialonga. La sedicesima edizione è in programma il 5 Giugno, con la passeggiata nell'eccellenza enogastronomica sulle colline e tra i borghi nel Comune di Pontedera. Saranno circa 13 i chilometri da percorrere su sentieri immersi nel verde, fra Treggiaia, Montecastello e La Rotta. Sette le tappe previste con vari banchi di assaggi dei prodotti tipici del territorio, accompagnati dai vini, posizionati lungo il percorso, per un programma di grande qualità, sia ambientale, che legato alle degustazioni ( parte curata dalla esperta regìa di Enrico Bimbi ).

"E' una sedicesima edizione importante e attesa, nel segno della ripartenza" - ha detto il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli - "Voglio sottolineare il lavoro di squadra svolto dal Comune in sinergia con le associazioni ( Gruppo Sportivo Treggiaia, Gruppo Culturale Ricreativo Il Mattone e Montecastello in Festa ) che contribuiscono all'organizzazione, con le realtà che garantiranno lo svolgimento della manifestazione e con gli sponsor dell'evento".

La partenza sarà data a scaglioni ( poco dopo le 10 e fino a poco prima delle 13 ) dal centro ippico Lo Scoiattolo, l'arrivo è al parco fluviale La Rotta, dove i partecipanti avranno a disposizione un servizio di bus navetta gratuito per il ritorno.

"La manifestazione è molto conosciuta e apprezzata dai pontederesi e non solo" - ha messo in evidenza l'assessore comunale all'ambiente Mattia Belli - "E come sempre, accanto alle eccellenze enogastronomiche, valorizzeremo anche il nostro bellissimo polmone verde a sud est della città".

Per quanto riguarda le informazioni e le iscrizioni ( aperte fino al 30 Maggio ) è necessario rivolgersi all'Ufficio Turistico in viale Rinaldo Piaggio 82 ( telefono 3887583081 e mail ufficioturistico@comune.pontedera.pi.it ) o agli uffici comunali ( 0587299250 e 0587299605, mail mangialonga@comune.pontedera.pi.it ). La quota di partecipazione è di 20 euro ( per i bambini da 6 a 10 anni è di 10 euro, sotto i 5 è gratis ). Il tetto di iscritti è stato fissato a 600 partecipanti, gli amici a quattro zampe saranno i benvenuti, mentre, in caso di pioggia, la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa