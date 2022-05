Accoglienza calciatrici Bastan FC, Cordone (Lega): "Solidarietà donne afghane, dramma dimenticato"

Marco Cordone (consigliere comunale di Fucecchio - Consigliere Nazionale ANCI/Lega Salvini), ha partecipato ieri 9 maggio all'iniziativa organizzata dal Comune di Fucecchio per l’accoglienza e i saluti alle calciatrici afghane del Bastan FC, accolte a Firenze in seguito all'emergenza umanitaria in Afghanistan ed ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Nella mattinata di ieri 9 maggio, in qualità di Consigliere comunale di Fucecchio ma soprattutto di Consigliere Nazionale dell'ANCI ho partecipato all'iniziativa di accoglienza e saluti all'allenatore e alle calciatrici afghane, Maryam e Susan del Bastan Football Club, ospitate a Firenze a seguito dell'emergenza umanitaria in Afghanistan ed al successivo incontro con gli studenti e le studentesse dell'Istituto Superiore 'A.Checchi'. Sono stato presente a questa iniziativa organizzata dal Comune ed a cui era stato invitato tutto il Consiglio comunale, per esprimere alle calciatrici ed al loro allenatore, fuggiti la scorsa estate da Herat dopo la presa del potere da parte dei talebani, tutta la solidarietà possibile, soprattutto dopo che, pochi giorni fa, il leader supremo dei talebani ha ordinato con un decreto a tutte le donne, di indossare il burqa in pubblico, indumento che per il regime dei talebani è tradizionale e rispettoso del ruolo della donna in quella società. Purtroppo, il dramma dell'Afghanistan e delle donne afghane, passa sottotraccia, quasi dimenticato a livello mediatico, causa l'atroce guerra in Ucraina e quella terra martoriata, crocevia internazionale, tra l'altro, del mercato dell'oppio(oggi controllato dai talebani), rischia di essere dimenticata e abbandonata al suo triste destino, dopo che il 14 agosto dello scorso anno, le ultime truppe degli Stati Uniti d'America se ne sono andate ed il 15 agosto 2021 i talebani sono rientrati a Kabul. Esprimiamo la massima solidarietà a tutte le donne afghane perché non si dimentichi la loro tragica situazione"

