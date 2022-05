Basket Prima divisione, Castelfiorentino sconfitta nel derby contro Empoli

Si arresta nel derby la corsa del Basket Castelfiorentino nel campionato di Prima Divisione. Contro il Basketball Empoli i ragazzi di Gianni Lazzeretti inciampano nella prima sconfitta della seconda fase che giunge dopo tre risultati utili consecutivi: 58-78 il finale al PalaBetti.

Una gara dai due volti quella dei gialloblu che, dopo una buona prima parte, sono calati al rientro dall’intervallo accusando la verve degli ospiti che ha dato il via alla fuga empolese. In avvio, infatti, sono i ragazzi di Lazzeretti i primi a tentare l’allungo (14-11 al 10′), con la gara che si mantiene in perfetto equilibrio fino al riposo lungo (28-29). Nella ripresa l’inerzia passa decisamente in mano a Empoli che piazza un break di 16-25 nella terza frazione toccando la doppia cifra di vantaggio la 30′ (44-54). Una forbice che i gialloblu non riescono a colmare e che si allarga a dismisura nell’ultimo quarto.

Il prossimo impegno dei gialloblu sarà lunedì 16 maggio alle ore 21.30 di nuovo al PalaBetti contro Sancat, cui seguirà l’ultima giornata in programma domenica 22 maggio sul parquet del Valdelsa.

BASKET CASTELFIORENTINO – BASKETBALL EMPOLI 58-78

Parziali: 14-11, 28-29 (14-18), 44-54 (16-25), 58-78 (14-24)

Tabellino: Medici 5, Calvani 3, Tinti 11, Giovannetti 14, Donati 10, Gradella 5, Signorni 10, Morandini, Bianchi, Barlabà. All. Lazzeretti.

Arbitro: Cammilli di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa