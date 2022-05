Un uomo è caduto da un cestello elevatore mentre stava potando delle piante in un agriturismo. L'uomo, di cui non sono note le generalità, è caduto da 6 metri in una struttura lungo la sp delle Caldanelle a Piombino questa mattina. L'uomo è rimasto cosciente ma con le gambe momentaneamente paralizzate. Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza della Croce Rossa di Venturina. Il trasferimento in ospedale è avvenuto con l'elisoccorso Pegaso.