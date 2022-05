'C’era una volta un Re…' in scena al teatro di Fucecchio

Va in scena, giovedì 12 maggio 2022 alle ore 10, al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, l’anteprima nazionale di “C’era una volta un Re…”, operina teatrale scritta da Paolo Pinna Parpaglia, avvocato di Cagliari e autore di romanzi gialli di successo, per far conoscere ai bambini delle Scuole Elementari gli articoli più importanti della nostra Costituzione.

Il titolo - che può, a prima vista, apparire scontato - è stato, in realtà, scelto dall’Autore per far sapere che, una volta, in Italia, c’era un re, il quale dovette andarsene in seguito al risultato del referendum istituzionale indetto per il 2 giugno 1946.

Grazie ad un espediente, i bambini - che sono anche gli interpreti principali dello spettacolo - compongono di volta in volta i numeri che contraddistinguono gli articoli della Carta Fondamentale.

Mentre un oratore racconta come si è passati dalla monarchia alla Repubblica ed è stata , di conseguenza, scritta la Costituzione, fanno irruzione sul palcoscenico tre articoli (l’articolo 1, l’articolo 3 e l’articolo 9) , ognuno dei quali afferma di essere il più importante.

Ognuno declama il suo contenuto, asserendo fieramente di essere la norma che merita di stare al primo posto.

Per domare questo tafferuglio, all’oratore viene l’idea di scegliere tra il pubblico un bambino, a cui fa indossare una maglietta sulla quale è applicato il numero 1.

Messo accanto all’articolo 1, forma con questo il numero 11, che corrisponde all’articolo secondo cui l’Italia ripudia la guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Questo meccanismo viene adottato ogniqualvolta l’oratore intende illustrare un principio o un diritto enunciato in un articolo contrassegnato da un numero a due cifre: la libertà personale, la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, l’inviolabilità della corrispondenza.

Il gioco di numeri permette, dunque, di far capire ai bambini l’importanza dei diritti espressi e tutelati nella nostra Costituzione e quale rivoluzione sociale democratica questa abbia portato nella vita di tutti gli italiani.

E’ vero che gli interlocutori privilegiati sono gli articoli 1, 3 e 9, ma, attraverso le possibili combinazioni di numeri, si parla anche di altri fondamentali articoli.

La conclusione è che la Costituzione italiana si regge su un equilibrio perfetto e tutti gli articoli vivono in un’armonia perfetta.

Si tratta, dunque, di un evento che è non solo uno spettacolo teatrale, ma anche un godibile strumento didattico adatto per i bambini che si apprestano a studiare l’educazione e civica o che hanno concluso un primo percorso formativo.

L’evento è curato e realizzato dalla Compagnia Teatrale “Attori & Convenuti” di Firenze in collaborazione con l’Associazione Culturale “Arte e Arti”.

La regia è di Gaetano Pacchi.

Interpreti della pièce sono i piccoli Rebecca Bartalini, Vittoria Battaglia, Francesca Latella, Caterina Pacchi, Francesco Pacchi e Lorenzo Pacchi, coadiuvati da Grazia Doni e Gaetano Pacchi, componenti la Compagnia Teatrale “Attori & Convenuti”.

Fonte: Ufficio Stampa