Chiesina Uzzanese, conclusa la fase di presentazione dei progetti del concorso di idee

Si è conclusa, con un risultato oltre le più rosee aspettative, la fase di presentazione dei progetti al bando del concorso di idee per la riqualificazione urbana di piazza Vittorio Emanuele II, di piazza Ricasoli e della viabilità a esse connessa. Saranno ben 18 i progetti di riqualificazione, realizzati da professionisti del settore, che la commissione esaminatrice valuterà nelle prossime settimane e dalla quale usciranno i primi tre classificati vincitori del premio.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto con il concorso di idee e per questo vogliamo ringraziare pubblicamente l’Ingegner Federico Bonelli che, insieme al tecnico di supporto al RUP, l’Architetto Serena Allidi, hanno seguito tutto il procedimento. Quando l’iter del concorso sarà concluso, e la commissione avrà definito il progetto vincitore, potremmo concludere le interlocuzioni già avviate per reperire i fondi alla progettazione definitiva, ultimo step prima di trovare i fondi ed eseguire i lavori - dichiara il sindaco Fabio Berti -. Oltre a questo l’ufficio sta lavorando senza sosta per la rigenerazione urbana di molte aree del paese, dai parchi alle frazioni, e nei prossimi mesi vedrete molti altri progetti che saranno realizzati. In questo ci sarà d’aiuto l’approvazione del nuovo Piano Operativo Comunale, il vecchio piano regolatore, che entro fine anno dovrebbe vedere la luce. Siamo fortemente convinti che il futuro del nostro paese sia legato alla riqualificazione delle aree di aggregazione pubbliche, un impulso necessario per invogliare all’iniziativa anche i privati".

“Pensare che ben 18 professionisti hanno lavorato per immaginare un futuro diverso della parte storica del nostro paese ci rende orgogliosi - continua l'assessore alle attività produttive Benedetti Caterina. Quando saranno concluse le procedure definite dal bando organizzeremo una mostra aperta al pubblico per esporre tutte le progettazioni presentate, non solo quelle vincitrici. Visto il successo stiamo pensando di reperire ulteriori risorse e replicare questo format anche per altre aree del territorio che potrebbero essere oggetto di una riqualificazione. I consigli, le idee e la visione di occhi esterni possono esser solamente di aiuto per dare a Chiesina Uzzanese quella marcia in più in un’ottica di valorizzazione del territorio e delle sue attività”.