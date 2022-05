Continua a guidare senza patente e assicurazione un anno dopo, denunciato

Già multato per guida senza patente e assicurazione, ha continuato a circolare imperterrito fino a ieri quando è stato fermato dalla Polizia Municipale di Firenze. E oltre il sequestro dell’auto è scattata anche la denuncia. Il protagonista della vicenda è un cittadino peruviano colto sul fatto ieri dai motociclisti dell’Autoreparto in borghese mentre effettuava una svolta vietata. Gli agenti lo hanno seguito e fermato in via del Larione e dagli accertamenti è emerso che era senza patente alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa. E che le stesse violazioni gli erano state contestate nel febbraio 2021. Per questo l’uomo è stato denunciato per recidiva entro due anni e l’auto sequestrata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa