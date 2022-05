Doppio oro per la Limite di ritorno da Piediluco

Fine settimana positivo per la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica, che sul Lago di Piediluco sede del centro federale di canottaggio ha portato diciotto atleti e conquistato risultati importanti per il futuro.

Si conferma in crescita il singolo junior femminile di Francesca Benigni che dopo batterie e semifinale manca per una frazione di secondi la finale A e costretta a disputare la finale B giunge in terza posizione. Prestazione di rilievo anche sul singolo pesi leggeri di Ernesto Rabatti che conquista un posto per la finale C che chiude in prima posizione e con un crono importante per il futuro.

Si confermano in crescita anche Daniele Cecchi e Matteo Brunetti che sul due senza junior disputano una batteria difficilissima che li porta a segnare un ottimo tempo ma purtroppo non li porta oltre il 7 posto e quindi fuori dalle finali A e B, si rifaranno nella finale C ottenendo un buon terzo posto segnando anche stavolta un ottimo tempo.

Spicca in batteria il due senza junior misto di Edoardo Busoni e di Marco Bizzarri della Canottieri Firenze che chiudono in prima posizione, ma nella semifinale non riescono a ripetersi perdendo così la possibilità di accedere alla finale A, terzo posto in finale B per loro. Giù di corda il singolo junior di Matteo Rimoli che disputa una batteria difficile e affaticata.

È la volta della categoria ragazzi, la Limite schiera tre imbarcazioni in due categorie nel quattro con timoniere e nel quattro senza. Tutti e tre gli equipaggi riescono ad approdare in finale A portando avanti i colori bianco celesti. Prestazione discreta per il quattro con di Valentino Francalacci, Elia Pieri, Cesare Borlenghi, Tommaso Prosperi e il timoniere Matteo L’Ala che in semifinale conquistano un buon quarto posto, e un ottavo posto in finale A.

I Protagonisti della giornata di domenica sono stati Leonardo Sostegni, Tommaso Laganà, Edoardo De Vito e Elia Ceccanti che in meno di due ore anno conquistato due ori importantissimi: sul quattro senza hanno controllato gli avversari della Canottieri Monate restando appaiati fino a cinquecento metri dalla fine, dopo di che il capovoga Sostegni ha cambiato marcia incrementando i colpi giungendo primi sul traguardo con un vantaggio di tre secondi.

Il tempo della premiazione, di cambiare barca e di aggiungere il timoniere Lorenzo Scaffi e via di nuovo in partenza, questa volta non hanno aspettato nessuno hanno messo prua avanti in partenza e per duemila metri nessuno l’ha più superati, primi sul traguardo e doppio oro per loro.

I tecnici si sentono soddisfatti dei risultati della squadra ma la stagione non è ancora finita, subito dopo le gare la squadra è tornata a casa e si metterà a lavoro per affrontare i prossimi appuntamenti agonistici.



Fonte: Canottieri Limite