Empoli nella Leggenda: 12mila presenze in quattro giorni

Un successo annunciato fin dalla fase delle prenotazioni. L’edizione 2022 del Leggenda festival, tornata dal vivo fra libri da raccontare e pagine da sfogliare, guardandosi negli occhi, ha conquistato grandi e piccini. Dodicimila presenze complessive in quattro giorni, dal 5 all’8 maggio 2022: 60 incontri online con le classi, trasmessi dalla Fonda-zione Sesa, 73 in presenza, in tanti luoghi della città.

"Questa è la dimensione del festival della lettura per bambini, ragazzi, adulti e famiglie che cerchiamo, dove ci sentiamo davvero coccolati e accolti in una città meravigliosa quale è Empoli". Recita così uno dei tanti messaggi che i protagonisti della quinta edizione di Leggenda Festival hanno voluto lasciare per sottolineare quanto Leggenda, un progetto del Comune di Empoli, della biblioteca Fucini e della rete rea.net con il patrocinio di ministero della Cultura, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, sia entrato ormai a far parte dei principali eventi dedicati alla cultura lettera-ria e dell’ascolto a livello nazionale.

Dopo gli anni della pandemia, tornare dal vivo, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, è stato per tutti una gran bella festa. Incontri online con le scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di primo grado con 100 classi coinvolte, 20 dell’infanzia, 47 della primaria, 33 delle scuole secondarie di primo grado. Hanno aderito gli Istituti Comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest, il Centro Zerosei, San Giovanni Evangelista e la scuola secondaria di I grado dell’Istituto Calasanzio. Tutti i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati del Comune hanno partecipato al festival con un ricco programma dedicato ai piccolissimi, con letture ad alta voce, narrazione e drammatizzazione. Un via vai continuo di bambine e bambini sui passeggini con genitori al seguito, direzione Largo della Resistenza, ha animato il centro storico dove Casa Leggenda, in piazza Farinata degli Uberti, è diventata luogo di incontro per curiosi e autori. Il Liceo delle Scienze Umane “Il Pontormo” con le alunne e gli alunni delle tre classi IV ha realizzato tre incontri rivolti ai bambini. Sono stati oltre 3000 i bambini e i ragazzi coinvolti in orario scolastico.

In presenza gli eventi in totale sono stati 73 tra incontri e spettacoli, 63 attori e autori coinvolti e tre compagnie teatrali, 27 i Ragazzi Leggendari che hanno dimostrato consapevolezza e anche messo in ‘difficoltà’ gli autori perché preparati e mai scontati con le loro domande. Circa 9500 le presenze stimate in visita alle tappe di Leggenda fra curiosi e partecipanti. Oltre 2800 prenotazioni ricevute dal 26 aprile con la quasi totalità degli incontri con gli autori rivolti ai bambini risultati esauriti, come gli spettacoli teatrali e i laboratori, più di 1700 i libri venduti nelle quattro giornate dalle librerie cittadine.

La sindaca di Empoli sottolinea che Leggenda Festival quest'anno ha spento le sue prime cinque candeline ma guarda lontano, grazie a nuove idee per il futuro e soprattutto grazie a tutti coloro che lavorano per questo straordinario ap-puntamento dedicato alla cultura, a partire dal team della biblioteca Fucini, da Fondazione Sesa, che ha nuovamente messo a disposizione spazi e competenze per consentire i collegamenti degli autori con le scuole, o ancora alle librerie della città e a ragazze e ragazzi leggendari al fianco di ospiti e visitatori. Leggenda è lettura, è ascolto, è incontro per adulti, bambini, studenti. Un appuntamento con storie e avventure, ma anche con autori, illustratori, con il teatro, con la città e i suoi luoghi.

Quest'anno, la manifestazione è tornata dal vivo e, nonostante un clima non proprio primaverile, ha coinvolto centinaia e centinaia di persone di ogni età, pronte a partecipare ai laboratori dove non sono mai mancate le mani alzate dei piccoli partecipanti a caccia dei segreti dei loro personaggi preferiti. Leggenda si è confermata un evento unico in Italia, come sottolineato da tanti degli ospiti presenti che hanno ribadito in più di una occasione l'importanza di aver scelto di investire per far crescere i bambini come lettori e ascoltatori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa