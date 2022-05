Festa della Toscana, le donne orgoglio della società in scena

Successo di pubblico per la conferenza performance ideata e curata da Giovanna M. Carli, presentata sabato 7 maggio in occasione della Festa della Toscana 2021, alla Biblioteca comunale di San Casciano. La performance ha visto l'interpretazione di Tiziana Giuliani che ne ha firmato la drammaturgia e delle allieve del Teatro dei Passi.

L'introduzione a cura dell'Assessora alla Cultura Maura Masini ha brillato significativamente nella ricostruzione del ritratto, con notizie inedite e originali, dell'elettrice Palatina, Anna Maria Luisa de’ Medici colei che ha lasciato, con eccezionale lungimiranza, il patrimonio storico artistico che noi tutti ammiriamo. “Una fanciulla – ricorda Masini - che “cavalcava come un uomo e rideva di una maschia risata”, poi donna risoluta, grande amante dell’arte e delle lettere, volitiva, “principessa di gran saviezza” che seppe affrontare con determinazione e coraggio le prove della vita e la dolorosa consapevolezza della fine del proprio casato”.

Giovanna M. Carli, insieme alle giovani del Teatro dei Passi (Martina Ciani, Giorgia Frosecchi) dirette da Tiziana Giuliani, hanno ricordato poi Plautilla Nelli (Polissena Margherita de’ Nelli), la prima artista-donna nata vissuta e morta a Firenze, che prese i voti quattordicenne.

"Lei è stata l’autrice della tela più grande dipinta da una donna, lunga sette metri, - ha ricordato la storica dell'arte Carli -popolata di tredici figure a grandezza naturale nell’opera Ultima cena, conservata in Santa Maria Novella. “Con nessun disegno preparatorio – ha poi commentato – ma grazie a pennellate decise come decisa era lei nell’autoaffermarsi pittrice in un momento storico in cui era molto difficile per una donna e in particolare per una suora potersi affermare in modo indipendente”.

Come in una macchina del tempo fantastica, lo spettacolo giunge all’Ottocento, per far conoscere la straordinaria figura di Florence Nightingale a cui l'ideatrice e curatrice dell’evento ha dedicato un ebook nel 2020, in occasione dei duecento anni dalla nascita della fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna: colei che fu la prima ad applicare il metodo scientifico grazie all'utilizzo della statistica.

Un no all’odio che scatena aggressioni e guerre giunge con forza proviene dal ritratto di Margherita Hack “Cerchiamo di vivere in pace…rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra.” A questo ritratto Tiziana Giuliani dedica la sua personale e originale interpretazione, cantando insieme alle allieve del Teatro dei Passi mentre una musica dolce accompagnerà anche questa presentazione: è il flauto traverso magistralmente suonato da Agata Smeralda Petrognani, che firma la colonna sonora dell’intero evento.

Ha chiuso la serie di ritratti al femminile l’omaggio alla poetessa Cristina Campo, fiorentina d’adozione, scomparsa nel 1977, dopo aver cesellato parola dopo parola la vita, l’amore.

Insieme al pubblico, infine, una pausa silenziosa e riflessiva con una sorprendete foto d’epoca dove molti hanno riconosciuto amiche e parenti, a conclusione di questo caleidoscopico incontro col pubblico “Contro i linguaggi d’odio” che presto sarà riproposto, si auspica, a teatro. L'evento è stato realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana.

