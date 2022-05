A raccolta 13 società per la Festa dello Sport di Capraia e Limite

Un doppio simbolo olimpico maggiorato (a 7 cerchi invece che 5) per raccogliere 13 società sportive e una di volontariato: tutti uniti per la Festa dello Sport di Limite sull'Arno in programma dalle 14 di domenica 15 maggio nell'area sportiva

Si passerà dal canottaggio, fiore all'occhiello del territorio, al calcio passando per podismo, tennis, ballo, bike, basket, pallavolo, equitazione, karate e motori.

Le esibizioni sportive andranno avanti sui campi di piazza Pertini, via F.lli Cervi, via Gagarin e il campo 'Cecchi' con la possibilità per tutti di conoscere le attività e provare quella preferita.

Oltre alla Canottieri Limite saranno presenti anche le Dragon Ladies di Astro per informare delle loro azioni per far conoscere la lotta contro il tumore al seno.

L'evento è in collaborazione con la Pro Loco di Capraia e Limite assieme al Palio dei Rioni, che avrà uno stand per promuovere la regata di luglio, e alla Vab che presenzierà per informare delle loro attività.

Elia Billero