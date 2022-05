Forza Italia al ponte sull'Elsa a Certaldo: "Ritardi inaccettabili"

Visita in Valdelsa per Forza Italia che, con quadri locali, regionali e nazionali, ha analizzato le criticità del ponte sull’Elsa e, insieme a cittadini e imprenditori, ha iniziato a pensare a proposte alternative. All’incontro di ieri, hanno partecipato l’On. Erica Mazzetti, il capogruppo in Regione Marco Stella, il consigliere metropolitano Paolo Gandola,Paolo Giovannini coordinatore provinciale degli Azzurri, il suo vicario Filippo Ciampolini e la responsabile provinciale azzurro donna Cinzia Pandolfi, presenti anche i consiglieri comunali Emanuele Nencini e Stefano Giannoni (Gruppo Misto Certaldo). Costruttivo il confronto con il comitato civico di Badia a Cerreto, i cui rappresentanti hanno esposto problemi e proposte per la viabilità che verranno esaminate; in cantiere un incontro pubblico per valutare come agire nel breve e lungo periodo, programmando come non si fa da decenni.

“Duole constatare, ancora una volta, come le infrastrutture della Toscana non siano all’altezza e, in questo caso, tra lungaggini e assenza di risposte, non riescano ad assolvere ai bisogni di un territorio strategico per la regione, sia perché congiunge più province, sia per il suo tessuto produttivo. Viabilità e collegamenti sono imprescindibili per lo sviluppo, il Pnrr può essere l’occasione storica ma occorre un cambio di passo e di mentalità e soprattutto una progettazione immediata parte delle amministrazioni locali. Massima disponibilità a contribuire a proposte concrete per questo territorio che sono sicura Forza Italia saprà portare avanti, facendo squadra. Anche in Toscana portiamo avanti il messaggio di Berlusconi, di essere costruttori del futuro, e stiamo lavorando per costruire il futuro di una regione troppo spesso ancorata al passato”, commenta a margine l’On. Erica Mazzetti, componente VIII Commissione.

“Non è accettabile che un territorio come questo abbia infrastrutture così arretrate, a danno del suo tessuto produttivo e industriale”, rimarca il Capogruppo in Regione di Forza Italia Marco Stella. “Stiamo ricevendo decine di segnalazioni da imprenditori e trasportatori che aspettano risposte celeri. Bisogna recuperare quanto prima il tempo perduto e aumentare la competitività delle sue infrastrutture, per permettere lo sviluppo delle realtà presenti sul territorio. I fondi del PNRR rappresentano un'occasione irrinunciabile, si possono accorciare i tempi e dare un'alternativa a chi vive e lavora in questo comprensorio”.

“Dov’è il progetto preliminare sull’adeguamento del Ponte sull’Elsa a Certaldo? Dopo 5 mesi dall’annuncio reso noto dall’amministrazione ancora aleggia un velo di incertezza. Basta chiacchiere, vogliamo vedere tutti gli atti al più presto! Sul punto è già pronta sulla mia scrivania l’interrogazione che sarà presentata in Città metropolitana entro poche ore. Non accetteremo più mezze frasi, vogliamo vedere tutti gli atti e li vogliamo vedere subito”. È intervenuto così ieri sera Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento che ha poi aggiunto: del nuovo ponte se ne parla “a vuoto” oramai da troppo tempo senza mai presentare un documento. “La realizzazione della nuova rotatoria in località “La Baccana” all’innesto della strada provinciale 1 “di San Gimignano” con la SP 64 (Certaldese) e con le viabilità comunali come avverrà? Abbiamo solo un disegno, ma gli altri atti per partire con i lavori? Quale è poi il cronoprogramma sull’ampliamento della carreggiata del ponte? Quanti e dove sono i finanziamenti? Sono sufficienti? Non accetteremo più rinvii, vogliamo vedere gli atti, lo ripeto, non possiamo più attendere, dobbiamo procedere all’adeguamento funzionale del ponte perché possa supportare la mole di traffico attuale e futura, mettendo in sicurezza la critica e fragilissima viabilità di Certaldo e di questa fondamentale area della Valdelsa”.

