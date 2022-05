Concerti e dj-set a Fucecchio, La Limonaia diventa maggiorenne e fa festa

La Limonaia compie diciotto anni e diventa maggiorenne. A Fucecchio è festa grande per il live club più famoso della zona, uno dei più apprezzati e da cui sono passati nomi importantissimi del panorama musicale. Il compleanno è lunedì 16 maggio, ma i festeggiamenti partiranno pochi giorni prima.

Venerdì 13 maggio arrivano i Dead Visions, "un concerto rock 'n roll' come pubblicizzato nella locandina del locale di Parco Corsini. Sul palco del live club fucecchiese ecco Francesco Mandelli, attore, sceneggiatore, scrittore e conduttore qui nella veste di cantante. Mandelli va a unirsi ai toscani Cesar P. Bigelow, Federico Giammattei, Carlo Alberto Maria Rossi e Sergio Innocenti, rispettivamente alle due chitarre, al basso e alla batteria. Apertura alle 21, inizio concerto alle 23.

Nei giorni successivi tanta musica in Limonaia, tanti dj-set col culmine del 20 maggio quando toccherà a 'Azzurro', l'evento ormai collaudato che manda in rotazione solo musica italiana.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel 16 maggio 2004, quando La Limonaia aprì i battenti per la prima volta. Da allora è stata un punto di riferimento per i giovani della zona e anche per gli amanti della musica. Innumerevole la lista di cantanti e gruppi lanciati da Fucecchio (transitati anche per Reality Bites-Sagra della Zuppa): si va da Lo Stato Sociale a La Rappresentante di Lista, da Myss Keta a Brunori Sas, da Dente ai Canova. Ultimo, ma solo in ordine cronologico, Tananai, adesso conosciutissimo in tutta Italia ma transitato dalla Limonaia in tempi non sospetti, a gennaio 2020. Passano gli anni, passano i talenti, ma la passione resta.