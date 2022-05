Giallo Mare raccoglie applausi a Leggenda Festival

Leggenda, festival della lettura e dell’ascolto ha confermato anche per la quinta edizione di essere un evento di alta qualità e di grande partecipazione.

La sua peculiare caratteristica è quella di proporre testi e autori significativi rivolti principalmente ai bambini, oltre a laboratori, performance teatrali e multimediali capaci di proporre un rapporto innovativo su come si può leggere, immaginare, esplorare un libro divenendone spettatore attivo.

Giallo Mare Minimal Teatro, che ha ispirato l’idea di questo innovativo tipo di festival, cura la parte del cartellone relativa all'ascolto creativo e multimediale.

"Al Minimal Teatro -spiega Renzo Boldrini, direttore di Giallo Mare- sono stati ospitati spettacoli (Trame su misura vol.2 Cappuccetto Bang Bang e C’era una volta piena di stelle; Pinocchio e Il più furbo, disavventure di un incorreggibile lupo) nel quale il libro, con differenti soluzioni scenografiche e drammaturgiche, diveniva oggetto di scena, la lettura modello recitativo, le illustrazioni dei libri, testi ispiratori diventavano ombre, pupazzi, maschere, figure video-animate".

Al Palazzo delle Esposizioni ben due repliche per l’anteprima nazionale di Cipì e Bandiera di e con Giorgio Scaramuzzino, Vania Pucci, Giulia Solano e le animazioni multimediali di Ines Cattabriga. Lo spettacolo il 17 maggio sarà uno degli eventi inaugurali del Salone del libro di Torino.

Un’altra novità presentata da Giallo Mare è stata la storia da ascoltare e da vedere tratta dal libro La notte in cui la luna sparì di Cristina Petit, autrice presente al festival, con Vania Pucci e Ines Cattabriga.

E ancora una produzione ad hoc per Leggenda A spasso con Alice, trekking scenico urbano per spettatori grandi e piccini dotati di cuffie wi-fi.

Una lettura itinerante di alcuni episodi di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol, dove si possono incontrare i personaggi della favola: il Cappellaio Matto, il Bianconiglio e la folle Regina, mischiando audio-lettura e gioco teatrale.

L’evento finale è stato affidato al Teatro dei due Mondi che ha presentato Carosello con I musicanti di Brema, artisti girovaghi e un po’ imbonitori che sono arrivati in piazza farinata degli Uberti e hanno coinvolto bambini e adulti in un divertente viaggio per le vie della città.

"Un bilancio estremamente positivo per noi- conclude Boldrini-, soddisfatti delle scelte fatte e della grande partecipazione. Siamo pronti, insieme agli altri soggetti che dirigono altre sezioni del festival, per una progettazione comune ancora più integrata e innovativa, per preparare una sesta edizione che rafforzi sul piano nazionale questa progettualità Made in Empoli".

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa