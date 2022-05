Gli eventi della settimana a Figline Incisa: street food, cinema e musica

C’è tanta musica nella settimana degli eventi di Figline e Incisa Valdarno, insieme a cibo di strada, cinema, libri e passeggiate in campagna: ecco il calendario completo delle iniziative organizzate o patrocinate dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Finale di stagione al Teatro comunale Garibaldi, dove sabato 12 maggio alle 21 sale sul podio un astro nascente della musica internazionale, Erina Yashima, assistente direttore della Philadelphia Orchestra dopo quattro anni di apprendistato alla Chicago Symphony Orchestra al fianco del Maestro Riccardo Muti. Stefan Milenkovich sarà solista al violino per un programma che prevede due celebri composizioni: il Concerto n.1 per violino e orchestra in sol minore op.26 di Max Bruch e l’“Eroica”, la Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore op.55 di Ludwig Van Beethoven. Biglietti da 5 a 11 euro, già in prevendita su www.ticketone.it e da mercoledì anche presso la biglietteria del Teatro. Il concerto sarà preceduto, nel pomeriggio, dall’Invito all’ascolto a cura di Alessandro Papini e del Coro del Teatro Garibaldi. Appuntamento alle 18 presso il Ridotto del Teatro, ingresso gratuito.

Quattro giorni dedicati al cibo di strada in piazza Marsilio Ficino, a Figline, con il Food festival, l’iniziativa organizzata dalla Pro loco Marsilio Ficino con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Dal 12 al 15 maggio, cibo per tutti i gusti con i food truck, musica dal vivo con Duo degradabili, Stranobakkano, The Cleopatras e Acoustic Maison. In più, un’area per bambini e un mercatino aperti per tutta la durata del festival. Per informazioni: 349.5923372.

Al Nuovo cinema di via Roma, a Figline, giovedì 12 maggio alle 21.30 c’è “Quel genio del mio amico”, l’ultima pellicola firmata dal regista fiorentino Alessandro Sarti, dedicata a Leonardo da Vinci e patrocinata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno. Alcune scene sono state girate proprio a Figline, a Villa Casagrande, e tra gli attori figurano tanti figlinesi. La pellicola sostiene Cure2Children Onlus.

Torna l’appuntamento con “A spasso sicuri!”, il ciclo di passeggiate alla scoperta della natura del Valdarno organizzate dalla Pro loco Marsilio Ficino in collaborazione con il Circolo ricreativo Ponte agli Stolli. Prima uscita sabato 14 maggio, verso “La quercia di Paris”. Ritrovo all’asilo di Ponte agli Stolli alle 14.30 e partenza per un semi-anello che dalla Poggerina arriva al Castello di Celle, prima del ritorno per un caffè al Circolo. La partecipazione è gratuita, prenotazioni entro giovedì 12 maggio. Per informazioni: 055.9125303, 347.8709007 (Sandra), 347.6741001 (Lucia) o prolocomarsilioficino@gmail.com.

Sabato 14 maggio alle 17, Palazzo Pretorio ospita la presentazione del libro “Vittorio Locchi e il cane Isonzo – Storia di un’amicizia nella Grande Guerra” di Serenella Ferrari (Torino, Robin edizioni – 2021). Storia poco nota che riguarda un figlinese illustre: Locchi, allora soldato, l’8 agosto 1916 in una Gorizia devastata dai bombardamenti durante la sesta battaglia dell’Isonzo, incontra un cane. Ce lo racconta una fotografia che ritrae il poeta soldato, arruolato come responsabile postale nel Regio Esercito italiano, insieme al suo nuovo compagno di avventura. È l’inizio di una commovente amicizia. L’autrice sarà presentata da Carla Battistini. Saluto istituzionale dell’assessore alla Cultura. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su www.fiv-eventi.it.

Sempre sabato 14 maggio, si assegna la Lion’s Music Cup maxi-sfida musicale tra gli alunni delle scuole medie di sette istituti comprensivi del Valdarno, una giornata all’insegna della musica dal vivo che vedrà protagonisti circa 400 alunni all’Auditorium di Loppiano. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è organizzata dal Lions Club Valdarno Host con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Ingresso gratuito, si comincia alle 15.30 e si va avanti fino alla premiazione, prevista nel tardo pomeriggio.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa