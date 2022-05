Guida Ristoranti e Vini d'Italia 2022, i 4 locali toscani al top

Il Teatro del Maggio Musicale di Firenze oggi è stato il luogo dedicato alla presentazione della guida L'Espresso I Ristoranti e i Vini d’Italia 2022.

"Una cometa che continua a volare" scrive nell’introduzione il direttore e curatore Enzo Vizzari: oltre 2000 ristoranti, e più di 100 pizzerie, raccontati e giudicati, insieme ai migliori vini italiani da scoprire per questa quarantaquattresima edizione.

Nell’evento svoltosi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e condotto da Enzo Vizzari insieme a Luca Ferrua, direttore dell’hub Il Gusto, sono stati annunciati i vincitori dei premi per i migliori ristoranti e le eccellenze del territorio.

Ad aprire la giornata i saluti del Sindaco di Firenze Dario Nardella, dell’Assessore Federico Gianassi e dei Sovrintendenti Andrea Pessina e Alexander Pereira.

Tre i ristoranti toscani menzionati all'interno della guida per il conferimento dei Cappelli d'Oro: Caino a Montemerano (GR), Enoteca Pinchiorri a Firenze, Lorenzo a Forte dei Marmi (LU). Nessun ingresso purtroppo per la nostra regione tra i 5 Cappelli, massimo riconoscimento. Il premio speciale Felicetti per la Pasta dell'Anno è andata a L'Imbuto di Lucca dello chef Cristiano Tomei.