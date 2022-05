Il giovane flautista Pietro Niccolai protagonista a Firenze

Un giovane flautista della Scuola Secondaria di I° ad Indirizzo Musicale di Sovigliana in concerto al Teatro Verdi di Firenze e a Villa Salviati.

Venerdì 6 maggio e sabato 7 maggio, un allievo della classe di flauto traverso della sezione ad indirizzo musicale di Sovigliana è stato protagonista di due importanti eventi nella città di Firenze. Pietro Niccolai, alunno del corso di flauto della Prof.ssa Federica Baronti, frequenta la classe terza dell'Istituto e si è sempre distinto per le grandi capacità. Lo scorso ottobre è stato selezionato per entrare a far parte dell'Orchestra Regionale Junior di Re.Mu.To. In seguito è stato poi ingaggiato per suonare in occasione del Concerto per l'UNICEF della Fondazione Carano4Children al Teatro Verdi di Firenze e a Villa Salviati - Sede dell'Università Europea.

In entrambi i concerti ha suonato in duo con la pianista Erika Zoi, compositrice della "Sonatina" che hanno proposto a tutto il pubblico presente a questi prestigiosi eventi.

Fonte: Ufficio Stampa