E' stata posizionata sulla nuova rotatoria fra via Unità d'Italia e via Pisanica, la “Colonna infinita” di Park Eun Sun, scultore sud coreano e cittadino onorario di Pietrasanta dallo scorso giugno. L'opera monumentale, creata nel 2020, è alta poco più di 10 metri e realizzata in granito nero Zimbabwe, granito giallo Juparana e topazio.