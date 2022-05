Lega San Miniato risponde al Comune: "Disavanzo inconfutabile"

A seguito delle recenti dichiarazioni del Sindaco di San Miniato che hanno fatto seguito alla informativa della Lega rivolta ai cittadini circa il rilievo della Corte dei Conti sul disavanzo riscontrato nel bilancio consuntivo del 2018 ma non emerso dal documento del Comune, ci vediamo costretti a precisare i termini della questione che evidenzia un inconfutabile disavanzo nel bilancio 2018 del Comune, deficit regolamentato e sanzionato da precise norme di legge ex art. 188 TUEL e art. 1 Legge 145/2018. Peraltro non è la prima volta che le denunce del Consigliere Ferraro, osteggiate e sminuite dalla maggioranza, dopo qualche tempo si sono dimostrare più che fondate e riconosciute da tutti. La incredibile vicenda del Project financing contratto milionario mai approvato dal Consiglio Comunale e risolto con una sanzione di 10 milioni a carico dell'Ente, il progetto dei 30 ettari di pannelli fotovoltaici a Roffia, la inutile e poi abbattuta casa degli sport d'acqua a Roffia, la vicenda del tendone a La Serra, la fidejussione di 1 milione di euro non incassata dell'Azienda Farmacie, ne sono la tangibile prova.

Lega San Miniato