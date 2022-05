Manutenzione tecnologica a Empoli, accordo quadro da 150mila euro

L'amministrazione comunale di Empoli sta lavorando a un nuovo accordo quadro, al momento in fase di gara, per l'affidamento dell'appalto relativo alle opere di manutenzione relative agli impianti tecnologici installati negli immobili comunali anno 2022-23. Complessivamente si tratta di un pacchetto di risorse destinate a manutenzioni da 150mila euro, destinato a coprire le eventuali necessità di immobili, che vanno dalle scuole ai cimiteri agli edifici pubblici come sedi comunali o museali, per quanto riguarda gli impianti tecnologici.

Il Comune di Empoli vanta un consistente patrimonio immobiliare costituito da sessantacinque edifici di varia tipologia, di quindici impianti sportivi, di tredici cimiteri oltre a trentaquattro edifici scolastici. Per garantire la continuità e la qualità dei servizi ai quali gli immobili sono preposti, si rende necessario procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori relativi alle opere elettriche, idrotermosanitarie, termiche e di condizionamento necessarie al mantenimento e al rinnovo degli impianti tecnologici.

L'obiettivo è partire con le opere nel mese di settembre 2022, intervenendo comunque sugli edifici scolastici già nel corso dell'estate. Fra i primi interventi previsti, l'integrazione del sistema di sicurezza antincendio della sede comunale di piazza del Popolo e di Palazzo Pretorio e il miglioramento della copertura wi-fi della biblioteca comunale "Renato Fucini".

L'assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli spiega che con gli interventi possibili nell'accordo quadro relativo alla manutenzione impianti, sarà possibile intervenire proprio sugli impianti più obsoleti che necessitano di efficientamento e razionalizzazione dei consumi. Il tutto garantendo quindi servizi più adeguati ai cittadini e creando risparmio, migliorando le prestazioni energetiche sia delle scuole sia degli altri edifici comunali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa