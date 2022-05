Marito e suoceri maltrattano 24enne, divieto di avvicinamento e comunicazione

Veniva maltrattata sessualmente dal marito e umiliata continuamente dai suoceri. Per questo le tre persone pakistane residenti ad Agliana, nel Pistoiese, hanno ricevuto le misure cautelari del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la giovane donna, anch'essa pakistana, che ha trovato la forza di denunciare tutto ai carabinieri. La giovane è giunta in Italia nel 2021 e a gennaio 2022 ha chiamato i carabinieri fornendo solo l'indirizzo dell'abitazione in inglese, senza essere in grado di dire nient'altro.

All'arrivo dei carabinieri di Montale hanno trovato la 24enne che ha cercato tramite gesti e parole sibilline di far capire la sua condizione di difficoltà. I militari sono riusciti a scambiare qualche parola con lei in ambito riservato e la giovane, una volta in stazione dei carabinieri, assieme al personale sanitario, si è lasciata andare parlando della condizione di vessazione che stava vivendo sin dal suo arrivo in Italia. Lei è stata affidata a una struttura protetta. Nel frattempo il lavoro dei carabinieri è proseguito per accertare le dinamiche familiari che portavano ai maltrattamenti di natura fisica e psichica fino al provvedimento giunto dal tribunale.