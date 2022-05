Mobilità sostenibile, la Metrocittà aderisce a Horizon Europe

Con il programma 'Horizon Europe' la Commissione Europea finanzia progetti di ricerca e sviluppo e di trasferimento tecnologico nell'ambito dei quali gli enti locali assumono un ruolo determinante e i loro uffici possono presentare proposte progettuali.

Ampio mandato, dunque, dell'Assemblea della Città Metropolitana di Firenze per la formulazione di proposte in risposta agli avvisi del programma "Horizon Europe" sul tema della smart mobility o mobilità intelligente.

La Metrocittà ha individuato in Horizon Europe, programma quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2021-2027 la cornice entro cui fare sviluppare ai propri comparti operativi, nello specifico quelli legati alla sperimentazione delle nuove tecnologie per lo sviluppo delle "smart cities & communities", ed in particolare della smart mobility.

Al centro della proposta la valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti già realizzati o in corso di esecuzione, attraverso l'impiego e lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche presenti sul territorio e delle soluzioni applicative già sviluppate; il consolidamento del territorio metropolitano come laboratorio per la sperimentazione di soluzioni innovative; la promozione diffusa della transizione digitale nel governo del territorio, e quindi nell'esercizio delle funzioni sia di pianificazione e che gestione; l'adozione e la sperimentazione di tecnologie innovative per l'elaborazione dei dati e l'ottimizzazione delle prestazioni delle reti e dei servizi di trasporto, in particolare del Trasporto pubblico locale.

Come evidenziato nel Piano strategico metropolitano, ed in particolare nella strategia "Città senziente", l'innovazione tecnologica va assumendo un ruolo crescente tanto nei diversi livelli della pianificazione - lo stesso Piano strategico metropolitano (Psm), il Piano territoriale metropolitano (Ptm), il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) - quanto nella gestione delle infrastrutture e dei servizi.

Nell'ambito di Horizon Europe la Città Metropolitana ha partecipato anche al progetto 'Elastic' che punta alla mobilità sicura e agevole. Grazie a una rete capillare di sensori si recepiscono e studiano i dati delle infrastrutture della viabilità e dei mezzi nel territorio fiorentino, a partire dal sistema tramviario. 'Elastic' risulta particolarmente utile ai fini della realizzazione del Piano strategico della Metrocittà.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze