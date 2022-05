Morto Giuliano Parrini, pioniere nella Fisica delle alte energie

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Giuliano Parrini, già associato di Esperimentazioni di Fisica.

Parrini (Firenze, 1941) ha iniziato la carriera accademica in Ateneo alla fine degli anni ’60, diventando poi associato nel 1980: ha insegnato fino al 2011.

Dopo i primi lavori svolti al CERN in esperimenti basati su camere a bolle, è stato un pioniere nell'uso dei rivelatori a silicio per la fisica delle alte energie. Al CERN, ha contribuito alla progettazione e costruzione del rivelatore di vertice di Aleph, il primo con silici a strisce doppia faccia, per poi dare, agli inizi degli anni 2000, il suo contributo essenziale al tracciatore al silicio di Compact Muon Solenoid - CMS, uno dei più grandi rivelatori di particelle e infrastruttura di importanza fondamentale per la successiva scoperta del bosone di Higgs.

Fisico curioso e dai molteplici interessi, docente esigente e stimolante, possedeva un talento speciale per l'elettronica che gli ha consentito di progettare e supervisionare con successo i sistemi di alimentazione dei rivelatori.

Fonte: Università degli Studi di Firenze