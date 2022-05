Rubano scooter, denunciati 14enne e 17enne

Un 17enne e un 14enne sono finiti nel mirino della polizia a Pisa per aver rubato uno scooter. In via Manghi alle 2 di oggi, martedì 10 maggio, i due ragazzi sono stati visti dagli agenti a bordo del motorino, fermo al limitare della strada.

I poliziotti hanno cercato di controllare i due, ma sono partiti a folle velocità per fermarsi in via Castinelli, quando sono scesi e scappati a piedi. Il mezzo, risultato rubato in via delle Lenze, è stato abbandonato lì.

Uno dei fuggiaschi è riuscito a far perdere inizialmente le proprie tracce, ma nelle ore successive è stato rintracciato e denunciato.

Il 14enne invece è stato fermato dalla polizia e accompagnato in ufficio, dove è stato denunciato per ricettazione e sanzionato per guida senza patente. Al termine è stato formalmente affidato al padre mentre il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario, che ne aveva denunciato il furto il giorno precedente.