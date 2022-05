Piscina di Empoli, nuovo sciopero in piazza dei dipendenti Aquatempra

La questione della privatizzazione della piscina di Empoli e le questioni pendenti per la gestione Aquatempra sono ancora indigeste per i sindacati. Per questo la sigla Slc-Cgil ha indetto uno sciopero di tutti i lavoratori e delle lavoratrici domani mercoledì 11 maggio alle 10 di fronte al Comune di Empoli in via Del Papa.

Si legge nel manifesto di sponsorizzazione dello sciopero: "Abbiamo solo la data dell'apertura estiva senza certezze per ciò che accadrà dopo che il servizio piscina avrà supportato la cittadinanza per superare la calura della stagione estiva. Una certezza ce l'abbiamo: l'amministrazione di Empoli ha dichiarato la privatizzazione nonostante questa strada non favorisca né il servizio né la tutela dei lavoratori. Sentiamo la necessità di scendere nuovamente in piazza".