Prato a tutta birra: concerti, street food e tanto divertimento

Dopo due anni di stop “Prato a tutta birra” si prepara a tornare in piazza del Mercato Nuovo da mercoledì 11 a domenica 15 maggio . La manifestazione, giunta quest’anno alla sua decima edizione, proporrà come al solito tanta buona musica dal vivo, ad ingresso libero e nessuna prenotazione dalle ore 18 in poi gli stand saranno aperti. Aanche una serie di stand gastronomici con specialità tipiche dei vari territori (grigliate, ravioli della vallata, panini, hamburger, fritto misto e molto altro), tante varietà di birra da degustare, giochi gonfiabili per i bambini e un mercatino artigianale per le famiglie. Insomma, non mancheranno le occasioni di svago e divertimento.

I CONCERTI

Anche quest’anno, come da tradizione, la kermesse porterà gratuitamente sul palco allestito in piazza una serie di artisti di livello. Tutti i concerti inizieranno attorno alle 21.30 e saranno ad ingresso libero.

Per l’apertura saliranno sul palco mercoledì 11 maggio, i “Bengala Fire” e i “Manitoba”, insieme in piazza del Mercato dopo i recenti successi ottenuto ad “X Factor”. Nella stessa serata sarà anche possibile assistere alla finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus grazie ad un maxischermo posizionato appositamente nell’area food.

Bobo Rondelli

Giovedì 12 maggio sarà la volta di un piacevole ritorno sul palco di piazza del Mercato Nuovo, visto che si esibirà dal vivo Bobo Rondelli, accompagnato dai “Surealistas”. Rondelli fu uno degli artisti di punta dell’ultima edizione di “Prato a tutta birra”, andata in scena nel 2019, dove festeggiò anche i 25 anni dall’uscita del suo primo disco.

Venerdì 13 maggio altro graditissimo ritorno in città, quello dei “Modena City Ramblers”, che si esibiranno sul palco di piazza del Mercato Nuovo dopo il successo fatto registrare nell’edizione del 2018. Una band storica, che non ha certo bisogno di presentazioni e che ha molti fans in città.

Ministri

Sabato 14 maggio spazio ai “Ministri”, in apertura i Cara Calma. I Ministri torneranno a Prato con il loro rock dopo il grande concerto di capodanno del 2018, peraltro a pochi giorni dall’uscita dell’album, “Giuramenti” il settimo della band, che proprio lunedì prossimo inizierà il tour per promuovere il suo ultimo lavoro.

Domenica 15 maggio, infine, a chiudere la manifestazione sarà il concerto dei “Little Pieces of Marmelade”, duo capace di attraversare e rinnovare l’hard rock seventies, il grunge, il post-punk ma anche di incendiare la più televisiva e pop delle esperienze: quel palco di X Factor che li ha visti, sotto alla guida del loro mentore Manuel Agnelli, arrivare in finale, in apertura la Blues'N' Roll Band band pratese.

AREA STREET FOOD & DRINK

“Prato a tutta birra”, però, non sarà soltanto buona musica dal vivo, ad ingresso libero. In piazza del Mercato Nuovo, per cinque giorni, la regina assoluta sarà ovviamente la birra. Tanti gli stand organizzati dai birrifici artigianali I Due Mastri, Castello e stand Krombacher dove poter gustare birre bionde, rosse e nere di qualità assoluta. Senza dimenticare il buon cibo, visto che come al solito la piazza sarà invasa da una serie di specialità tipiche delle varie regioni d’Italia grazie ai caratteristici truck da street-food, con fritto di pesce, grigliate, bistecche alla fiorentina, fagotto del chianti, tortelli e ravioli della vallata e molte altre delizie del territorio (e non).

E TANTO ALTRO…

E poi spazio alle famiglie, ogni giorno già a partire dalle 18, con un angolo apposito per i giochi gonfiabili e per il divertimento dei più piccoli, e tante occasioni per regali, shopping e collezionismo grazie ai banchi del mercatino artigianale. Dopo i concerti le serate proseguiranno con dj-set fino a tarda notte.

L’evento è patrocinato dal Comune e sostiene la campagna per il bere responsabile della polizia municipale, con lo slogan “Non perderti in un bicchier d’alcol”.

INFO

Direzione artistica : Alessandro Rubino

Per info visitare la pagina Facebook Pratoatuttabirra, oppure contattare il 331-4417741