Prelievi ematici a Pistoia e Valdinievole, crescono le prenotazioni in tempo reale

Ormai sempre di più anche le prenotazioni dei prelievi ematici viaggiano on line. E sia i cittadini residenti a Pistoia che in Valdinievole hanno compreso i vantaggi dell’utilizzo del sistema “ZeroCode” introdotto dalla regione Toscana, che permette di prenotare gli appuntamenti collegandosi al link dedicato oppure chiamando il numero unico aziendale 055 545454 (tasto2) per chi non può accedere alla piattaforme digitali.

Nel mese di aprile 14.698 cittadini (5.893 nella zona distretto della Valdinievole e 8.805 nella zona distretto pistoiese) hanno scelto di prenotare gli esami del sangue con ZeroCode per uno dei 31 Punti Prelievo della provincia di Pistoia; quindi lo hanno fatto “digitalmente” direttamente e senza recarsi ai front-office.

Nel mese di marzo, in assenza di festività (Pasquali e il 25 aprile) erano stati 17.628 (6.914 nella zona distretto della Valdinievole e 10.714 in quella pistoiese) a dimostrazione che la modalità digitale, o comunque da remoto, è ormai preferita dalla gran parte della popolazione, in alternativa ai sistemi tradizionali che comunque restano sempre disponibili.

“Il maggior numero di prenotazioni on line è stato registrato per recarsi a fare i prelievi nella Centro socio sanitario di Montecatini Terme e nelle Case della Salute di Agliana e Quarrata – evidenzia Leonardo Pasquini, direttore Cup e Call Center aziendale e Urp- ufficio relazioni con il pubblico -, ricordando che il sistema è accessibile da smartphone e tablet e prenotabile anche tramite tutti i canali di prenotazione CUP"

”Si accede con la ricetta dematerializzata e, in pratica, - prosegue Pasquini- una volta prescritti gli esami da parte del Medici di Famiglia il cittadino li prenota in tempo reale, evitando così ulteriori spostamenti”.

Nella zona distretto di Pistoia il solo Punto Prelievo rimasto ad accesso diretto (non serve la prenotazione) è quello del “Ceppo” a Pistoia (piazza Giovanni XXIII).

Con la App https://prenota.sanita.toscana.it/ è anche possibile prenotare l’appuntamento per visite specialistiche ed indagini diagnostiche in alternativa alla chiamata al Cup tramite il call center 055 545454.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa