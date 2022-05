Sabato del Vignaiolo: prima edizione alla Casa del Chianti Classico di Radda

Il 14 maggio debutta a Radda in Chianti Il Sabato del Vignaiolo, prima edizione dell’evento organizzato dai Vignaioli FIVI del Chianti Classico e di San Gimignano, occasione unica di incontro tra operatori, produttori e winelovers.

Saranno 26 i Vignaioli toscani che presenteranno i loro vini nella Casa Chianti Classico, bistrot ed enoteca ufficiale dell’omonimo Consorzio che sorge nell’ex convento settecentesco di Santa Maria al Prato. La Casa ospita strutture e proposte dedicate al vino e alla cultura del territorio: il ristorante Al Convento, il winebar – bistrot del Gallo Nero, un’area museale dedicata alla storia del Chianti Classico, spazi per esposizioni, corsi di approfondimento enologici e scuola di cucina, gli antichi ambienti del refettorio e del chiostro.

Dalle 11 alle 19 i produttori racconteranno le loro storie e presenteranno i propri vini ai banchi d’assaggio e di vendita previsti all’interno della manifestazione, alla quale i winelovers potranno accedere acquistando il biglietto di ingresso al costo di 20 euro. Durante tutta la durata dell’evento sarà possibile ordinare salumi e formaggi e gustarli sulla terrazza panoramica che si affaccia sulle colline toscane.

“Abbiamo immaginato il Sabato del Vignaiolo come una giornata di festa tra le colline che amiamo e che rappresentano il nostro luogo di lavoro e di vita – dichiara Monica Raspi, vignaiola in Toscana e consigliere nazionale FIVI – Insieme ai nostri vini condivideremo anche le storie e la passione che mettiamo in ogni calice, simbolo della nostra attenzione per una viticoltura rispettosa del territorio che la ospita”.

18 gli appuntamenti proposti in diverse parti d’Italia dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per raccontare le realtà territoriali degli oltre 1400 soci. FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti promuove e tutela il mestiere del Vignaiolo, raggruppa uomini e donne che curano personalmente l’intero ciclo di produzione, coltivando le proprie vigne e imbottigliando il vino sotto la propria responsabilità.

Info e prenotazioni

Fonte: Ufficio Stampa