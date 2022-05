Stagione di prosa al Teatro Verdi di Santa Croce: bilancio positivo

Non è stato facile programmare la stagione di prosa del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno. La pandemia, le restrizioni, le regole sulla presenza del pubblico non hanno però scoraggiato l’amministrazione comunale, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro, che insieme hanno sostenuto e programmato un cartellone di otto spettacoli con autori di primo piano con un notevole "cast" di interpreti, fra cui si ricordano Silvio Orlando, Giuseppe Cederna, Chiara Francini, Maria Cassi, Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Ugo Pagliai, Paola Gassman e Ottavia Piccolo.

E il bilancio finale è molto positivo. Infatti le otto rappresentazioni, nonostante l’emergenza Covid, hanno riempito il teatro Verdi tutte le sere di spettacolo con una media presenze di 254 persone, su una capienza di 296, che ne fa di gran lunga una delle migliori medie spettatori dei teatri toscani.

"Si chiude una stagione di prosa davvero significativa- dichiara soddisfatta Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce sull’Arno- Il cartellone 2021/22 è stato il cartellone della speranza e della fiducia nel futuro dopo un anno e mezzo di sipari chiusi. Siamo stati coraggiosi e il pubblico ce ne ha dato merito con una straordinaria partecipazione, che ha visto tornare a teatro gli spettatori e le spettatrici di sempre, ma che ha saputo conquistare anche nuovo pubblico. Quello nel teatro è l’investimento più grande che il nostro Comune fa in ambito culturale, perché crediamo che il teatro sia un’esperienza straordinaria a cui questo paese non può rinunciare per crescere e formarsi, per continuare, anche da grandi, ad aggiungere strumenti che ci sostengano per affrontare meglio la vita. Per questo non abbiamo mai fatto un passo indietro sulle risorse destinate al teatro, sia per adulti sia per bambine e bambini e continueremo sulla nostra strada certi che questa sia la direzione giusta. Grazie a chi insieme a noi continua a lavorare affinché tutto questo sia possibile".

"Nonostante la chiusura dei teatri nel marzo 2020, non abbiamo mai smesso di lavorare per essere pronti a riaprire il sipario - afferma Renzo Boldrini, direttore del Teatro Verdi -. Il risultato eccezionale della prosa ci dà grande soddisfazione e ci premia per le scelte fatte.

Un successo non solo quantitativo, ma anche qualitativo per l’altissimo livello degli spettacoli proposti, accolti in modo entusiasta dal pubblico.

Risultati che insieme a quelli ottenuti con le altre programmazioni per famiglie, scuole, ragazzi e giovani dimostrano che Santa Croce ha una spiccata dimensione culturale, che si sviluppa grazie al sostegno grazie al sostegno del Comune e della Regione Toscana e la collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo».

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa