Telecamere Rai a Lucca: sotto i riflettori con Linea Verde Discovery

Lucca e la carta è il tema conduttore della puntata di Linea Verde Discovery, programma di Rai Uno dedicato al racconto itinerante delle eccellenze del territorio, un viaggio nella cultura e nelle tradizioni. La conduttrice Angela Rafanelli accompagnerà il telespettatore nel cuore della Toscana tra storia, bellezza e innovazione: dall’antico e affascinante centro storico di Lucca con i suoi monumenti e piazze conosciute in tutto il mondo alla sua splendida e selvaggia provincia tra mulini tradizionali, lavorazioni secolari e storie di grande talento e creatività nel segno della sostenibilità ambientale.

Le riprese sono state realizzate il 4, 5 e 6 maggio. La troupe della trasmissione, firmata dagli autori Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, ha fatto tappa a Lucca girando in diversi luoghi simbolo della città, le sue possenti Mura, il suggestivo Orto Botanico, la romantica piazza Anfiteatro e sopra la splendida Torre Guinigi con il suo originale giardino di lecci.

Spazio anche al centro nevralgico del distretto cartario della Piana lucchese, uno dei più grandi e importanti in Europa, che ha saputo rielaborare l'antichissima tradizione della carta per farne il fortunato viatico in grado di accompagnare un intero territorio verso il futuro.

Si è parlato anche della carta come forma di espressione artistica. Tra i protagonisti l’ex maestro Ivano Vitali, scultore e designer, intervistato nella sua casa a Monte San Quirico trasformata in un vero e proprio laboratorio-museo dove crea fantastici abiti di carta, senza usare un filo di colla, “cucendo” con fili di carta e una straordinaria vena creativa.

La telecamere di Linea Verde Discovery hanno fatto visita anche ad altri luoghi della Lucchesia spostandosi in Garfagnana, con set alla Cascata del Pendolino a Fabbriche di Vallico e alla Grotta del Vento. Cambiamento climatico, ma anche energie rinnovabili e attenzione al domani, temi centrali che rivelano una terra inaspettata che ha saputo rinnovarsi per affrontare nuove sfide. La puntata di Linea Verde Discovery andrà in onda sabato 4 giugno alle 12 su Rai 1 e successivamente rimarrà disponibile su RaiPlay.

Fonte: Ufficio Stampa