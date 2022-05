Tentati raggiri, Estra avvisa i clienti su finti addetti

Nuove segnalazioni da parte di clienti gas e luce di Estra sul comportamento scorretto adottato da operatori nazionali dell’energia che, pur di acquisire il cliente, si spacciano per operatori di Estra.

Alcuni clienti hanno segnalato di aver ricevuto telefonate di soggetti che chiamano da numeri non riconducibili a nessun operatore di Estra, preannunciano la visita di un incaricato di Estra per la modifica delle tariffe in essere, il quale propone, invece, offerte commerciali per conto di altri fornitori che non hanno alcuna relazione con alcuna società del Gruppo Estra.

Altri clienti invece denunciano di un’attività porta a porta fatta da persone che si presentano come la non meglio specificata “società nazionale del gas” che li ha inviati a verificare se è stato applicato lo sconto in bolletta, salvo poi proporre un contratto di fornitura.

Si ricorda che Estra è da sempre attenta alla tutela dei propri clienti e si avvale esclusivamente di numerazioni telefoniche presenti al ROC (registro operatori di comunicazione), al quale tutti gli operatori di servizi di call center devono essere registrati, così come previsto dal regolamento allegato alla delibera n. 666/08/CONS.

Si invita dunque i clienti che fossero contattati telefonicamente da sedicenti operatori Estra ad appuntare o registrare il numero chiamante, nonché a verificare l’origine del contatto sul sito dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) al fine di agire per la tutela dei propri diritti direttamente nei confronti di quest’ultimi.

Inoltre si informa che il personale incaricato dall’azienda, si presenta sempre con un tesserino di riconoscimento con foto e nominativi dei venditori, che possono recarsi presso le abitazioni e i negozi. Tali nominativi sono regolarmente comunicati alle Questure di competenza.

Estra invita a valutare con attenzione le offerte relative a metano e energia e ricorda inoltre che si può recedere da un contratto, anche già firmato, senza alcuna spesa.

Per informazioni o segnalazioni di comportamenti scorretti si può contattare il Servizio Clienti 800 128 128, inviare una mail all’indirizzo clienti@estraspa.it, o rivolgersi al “punto.clienti” più vicino.

Fonte: Ufficio Stampa