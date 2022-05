Torna con molte novità il Summer Camp Abc

Torna con tantissime novità il Summer Camp Abc, che dal 13 giugno al 29 luglio propone sette settimane multisport riservate a tutti i bambini e le bambine nati/e tra il 2011 e il 2017.

ATTIVITA’ PROPOSTE

Verranno svolte attività sportive di basket, calcio e volley oltre ad altre discipline come arti marziali, breakdance e yoga, ma anche laboratori creativi per rendere ancora più variegata la proposta di intrattenimento.

In particolare, per quanto riguarda la disciplina del basket, saranno proposte didattiche innovative come lezioni con la musica, per lo sviluppo della coordinazione e del ritmo, e lezioni in lingua inglese.

ORARI E COSTI

Il camp si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e ogni giorno verranno svolte almeno 4 attività diverse per dare la possibilità ai bambini di usufruire di una proposta sempre varia e stimolante.

I costi sono 10 euro di iscrizione (comprensivi di assicurazione e kit camp, valide anche per più turni) e 40 euro settimanali.

CONTATTI E ISCRIZIONI

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a info@abccastelfiorentino.it oppre contattare i numeri 0571 61661 e 328 3180827 (whatsapp).

Per gli interessati è possibile procedere ad una pre-iscrizione senza impegno a questo link https://forms.gle/VssCgwAEP1Y2o9Hv5 oppure compilare la scheda di iscrizione disponibile sul sito www.abccastelfiorentino.it e inviarla alla mail info@abccastelfiorentino.it.

Fonte: Abc - Ufficio stampa