Tour delle frazioni per Montaione, il calendario della giunta

A partire da giovedì 12 maggio riprendono gli incontri dell'Amministrazione Comunale con i cittadini delle frazioni e del capoluogo.

Questi incontri hanno una notevole importanza per l'Amministrazione Comunale in quanto rappresentano l'occasione per proseguire nel lavoro di attuazione del programma attraverso lo scambio di idee e il confronto con le reali problematiche del territorio.

Per rafforzare il filo diretto con i cittadini e presentare i progetti su cui sta lavorando. Per raccogliere proposte e sollecitazioni di cui tenere conto nella quotidiana azione amministrativa.

Gli incontri si tengono in vari luoghi del Comune al fine di favorire la partecipazione e ad ogni appuntamento, ovviamente, possono partecipare tutti i cittadini interessati, residenti e non. Saranno presenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri della maggioranza. Le domande e le proposte potranno essere anticipate anche all'indirizzo di posta elettronica fraziontour@comune.montaione.fi.it

Il Sindaco e la Giunta risponderanno durante l'incontro pubblico. Questo il calendario degli appuntamenti:

- ALBERI e COLLEGALLI, giovedì 12 maggio 2022 ore 21:30 presso Pizzeria Alberi

- SAN VIVALDO e MARRADO, sabato 21 maggio 2022 ore 16:00 presso ex scuole

- SUGHERA e TONDA, lunedì 23 maggio 2022 ore 21:30 presso Az. Agricola il Poggio

- IANO e PALAGIO, lunedì 30 maggio 2022 ore 21:30 presso locali dell’ambulatorio medico di proprietà della Parrocchia

- MURA, lunedì 6 giugno 2022 ore 21:30 presso i locali dell’ex ambulatorio medico

- CENTRO STORICO e MONTAIONE NUOVO, giovedì 9 giugno 2022 ore 21:30 presso lo Stadio comunale Il Prato

- TERRAIO e SANTO STEFANO, lunedì 13 giugno 2022 ore 21:30 presso il parco pubblico del Terraio

- CASTELFALFI, sabato 2 luglio 2022 alle ore 10:00 presso locali della Tenuta di Castelfalfi

Fonte: Comune di Montaione